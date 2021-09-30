Министерство финансов Украины погасило третий и последний выпуск облигаций внешнего госзайма в размере 1 млрд долларов под гарантию США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минфин Украины погасил третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США в размере 1 млрд долларов, в том числе 1 млрд долларов [на] погашение еврооблигаций и 7,355 млн — процентных платежей», — сказано в сообщении.



Отмечается, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год. Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014—2016 годах по ставке менее 2% годовых. Первый погашен в мае 2019 года, а второй — в мае 2020 года.