Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Новикомбанка: долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «Ba3», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b2». Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам и в целом по эмитенту улучшен со «стабильного» до «позитивного». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняется, изменение прогноза по рейтингам банка учитывает улучшение качества его активов и достаточности капитала, которое, вкупе с сохранением здоровых показателей прибыльности, снижает риски кредитоспособности. Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда российская экономика пострадала от пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.

В частности, отмечается, что кредитование банком секторов, оказавшихся наиболее уязвимыми в условиях пандемии, несущественно, а доля розничного кредитования составляла менее 2% в валовом объеме ссуд на 30 июня этого года. С учетом связей Новикомбанка с госкорпорацией «Ростех», его акционером, финучреждение фокусируется на кредитовании компаний технологического и машиностроительного секторов; в то же время из-за такой бизнес-модели концентрация портфеля на отдельных заемщиках остается высокой, указывает Moody's.

По оценкам агентства, достаточность капитала банка повысилась в течение последних двух лет благодаря его прибыльности и капитализации доходов. Эксперты ожидают сохранения стабильных позиций банка по капиталу в течение ближайших 12—18 месяцев за счет хороших показателей прибыльности, умеренного роста кредитования и ограниченных дивидендных выплат.



В числе прочего уточняется, что депозитные рейтинги Новикомбанка на уровне «Ba3» учитывают его базовую оценку кредитоспособности «b2» и две дополнительные ступени за счет высокой вероятности поддержки кредитной организации со стороны правительства РФ в случае необходимости через «Ростех».