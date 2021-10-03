✅ В России предложили увеличивать тарифы на коммунальные услуги при модернизации ЖКХ. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, в этом случае их рост сможет превышать инфляцию. Для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано.



✅ Максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях возобновила рост после паузы, составив за третью декаду сентября около 6,33% после 6,15% за вторую декаду месяца. По итогам первой декады прошедшего месяца ставка впервые с третьей декады мая-2021 продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ, а по итогам второй декады сентября осталась на том же уровне.

✅ Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги — речь идет о переносе сроков на сентябрь. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в октябре. Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для физлиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов, что приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, и к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения обязательств, говорится в пояснительной записке.



✅ Что изменится в России с 1 октября: новое в правилах техосмотра и тарифах на переводы в Системе быстрых платежей, детские пособия полностью переводятся на «Мир», военным и правоохранителям повысят оклады, сроки оформления квартир в новостройках сокращаются и другое. О том, что случится с вашими финансами в октябре, можно узнать из дайджеста Банки.ру.

✅ Совет директоров Центробанка утвердил максимальные размеры платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при переводах на маркетплейсы через Систему быстрых платежей, и тарифы ЦБ на эти услуги в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России.

✅ Мошенники стали красть деньги через Apple Pay и Google Pay: они убеждают привязать карту злоумышленника к смартфону клиента под видом «защищенного» средства платежа, а затем через банкомат зачислить туда деньги, якобы оказавшиеся под угрозой. Клиент использует банкомат с NFC-считывателем: прикладывает телефон с установленным Pay-сервисом и пополняет «защищенную» карту, но средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта. Сложность с выявлением таких мошенничеств состоит в том, что клиент фактически становится держателем карты.



✅ Минфин предлагает внести ряд корректировок в налогообложение физлиц. Так, планируется обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на «удаленке», а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера. Также предлагается обязать Пенсионный фонд России направлять в налоговую сведения об использовании гражданами материнского капитала, а Агентство по страхованию вкладов — о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка.

✅ Страховщики планируют заменить сервис по гарантированному оформлению ОСАГО «Е-Гарант» перестраховочным пулом — туда будут передавать в убыточных сегментах полученные премии, а выплаты делить пропорционально доле рынка. По мнению страховщиков, система «Е-Гарант» вышла из-под контроля: туда вытесняется все больше полисов с признаками мошенничества, также увеличивается количество посредников, оформляющих полисы с искажением информации. Еще одной проблемой стали хакеры, которые, по словам страховщиков, атакуют сервис.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: выбери споткнувшихся. Угроза коррекции опять пронеслась мимо, и аналитики видят высокий потенциал у акций, которые пока чувствуют себя не очень хорошо, вроде Disney и Mail.ru. Подробности — в еженедельной подборке инвестидей.

✅ Генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова включена в число лучших российских руководителей высшего звена. По ее мнению, это говорит о высокой оценке профессиональным сообществом достигнутых Банки.ру результатов, что является заслугой всей команды.

✅ Президент России Владимир Путин назвал бедность значительной части населения главным врагом России. Он дал понять, что при возможности планируется запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. При этом он подчеркнул, что адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Тем временем обновленный вариант госпрограммы «Содействие занятости населения» предусматривает, что к 2030 году уровень регистрируемой в РФ безработицы не должен превышать 1%.

✅ Программы с господдержкой привели к «ипотечной лихорадке», которая обусловлена смещением акцентов с текущего потребления на решение жилищных проблем. Доля ипотеки в розничном портфеле российских банков выросла до 47,6%. Опасность заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, которая в будущем может оказаться неспособной качественно обслуживать задолженность, предупреждают эксперты.

✅ Нормативы ЦБ в августе нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность: Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления.



✅ В новом выпуске Fingram разъясняется, кому положены скидки от государства на авиаперелеты по России и куда можно полететь по субсидированным билетам.