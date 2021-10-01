Большинство «платформенных занятых» в России (работающих через агрегаторы и онлайн-сервисы) считают главным недостатком в работе сложность регистрации на платформе и отсутствие социальных льгот, пишет «Коммерсант». Они трудятся в среднем 27 часов в неделю и получают 408 рублей в час, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Занятые в платформенной экономике — это люди, использующие приложение (например, Uber) или онлайн-сервис (например, Profi.ru), чтобы найти клиентов и предоставить им свои услуги. В числе главных плюсов платформенной занятости называются возможность самостоятельно выбирать проекты и задачи (46%), управлять рабочей нагрузкой (46%) и работать удаленно (37%). Среди основных недостатков этого вида занятости респонденты выделили сложность процедуры регистрации на платформе (31%), отсутствие социальных льгот (20%) и переработки (17%). Наиболее востребованными среди мер поддержки, по оценкам респондентов, для них были бы оплачиваемый отпуск, декретный и медстраховка.

Эксперты предложили обеспечить минимальным пакетом соцгарантий некоторых самозанятых Речь идет, например, о введении минимального размера оплаты труда, оплачиваемого отпуска, в том числе по уходу за детьми, оплаты сверхурочной работы, о пенсионных отчислениях.

Для большинства (86%) платформенных занятых доход от платформенной деятельности является основным, однако до половины из них все-таки получают средства и другим образом. Для опрошенных 48% курьеров и 49% водителей платформенная занятость является основным источником дохода. Большинство работающих через агрегаторы — мужчины (62%). Средний возраст платформенных занятых — 31 год, средний стаж работы в таком формате — 2,4 года.

Существенная часть платформенных занятых (41%) оценивает свое материальное положение как среднее, доход у них регулярный (у 78% чаще, чем два раза в месяц), чаевые имеют 68% опрошенных. Большинство таких работников (74%) оформились на платформе сами, 22% работают через посредников, 9% — не оформлены никак. Почти половина (46%) работают как самозанятые по договору гражданско-правового характера, 29% — по трудовому договору.