Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг банка «Кубань Кредит» с «BB+.ru» до «BBB-.ru» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

В НКР пояснили, что повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки рентабельности на фоне высоких показателей 2020 года и первой половины 2021 года, а также оценки склонности к риску.

Бизнес-профиль банка эксперты оценили как удовлетворительный. «Кубань Кредит» сохраняет высокую диверсификацию по сегментам. Отмечается дальнейшее наращивание кредитования предприятий агропромышленного комплекса, при этом размер кредитного портфеля в строительном секторе стабилен. НКР отметило снижение концентрации кредитного портфеля на связанных сторонах, при этом качество данных активов оценивается как удовлетворительное либо хорошее.

Банк сохраняет адекватный запас капитала. Корректировка резервов в соответствии с методологией НКР оказывает умеренное давление на запас капитала, а скорректированные показатели достаточности капитала превышают регулятивные минимумы.

Показатель склонности к риску по методологии НКР остается повышенным — более 100% суммы капитала и резервов на 1 августа 2021 года. «Такая оценка обусловлена наличием заметного числа крупных заемщиков (из разных отраслей) с повышенным уровнем риска, а также учетом на балансе недвижимости — собственных офисов банка, на которые приходится порядка 28% суммы капитала и резервов. Просроченные кредиты составляют менее 6% суммы капитала и резервов», — говорится в комментарии агентства.

В НКР отметили, что одной из основных причин повышения кредитного рейтинга стали улучшенные показатели рентабельности банка. По итогам 2020 года рентабельность собственного капитала составила 18,9% по МСФО. В январе — июне текущего года банк сохранил высокую рентабельность. По итогам 2020 года «Кубань Кредит» впервые выплатил дивиденды, распределив в общей сложности 58,5 млн рублей.

Структура фондирования с начала 2021 года заметно не изменилась: на 1 августа 2021 года доля средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 29,6%, а средств физических лиц — 67,9% (28,2% и 70,3% на начало года). Структура фондирования остается диверсифицированной: доли крупнейшего кредитора и десяти крупнейших кредиторов в среднем за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2021 года, не превышали, соответственно, 2% и 7% совокупных обязательств. Благодаря этому банк поддерживает существенный уровень покрытия средств крупнейших кредиторов ликвидными активами и дополнительной ликвидностью (более 400% на 1 августа 2021 года).

Позицию по ликвидности банка «Кубань Кредит» в НКР оценили как устойчивую. Банк обеспечивает стабильно высокое покрытие высоколиквидными активами обязательств до востребования, а ликвидными активами — текущих обязательств.

«НКР сохраняет консервативную оценку системы управления, однако отмечает ряд позитивных изменений в 2020 году: повышение роли риск-менеджеров, расширение автоматизации бизнес-процессов, связанных с оценкой кредитных рисков. Эффективность наблюдаемых изменений требует проверки временем», — сказано в комментарии агентства.