Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МС Банк Рус на уровне «ruА-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

В агентстве отметили, что рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу при сильной способности к его генерации, адекватным качеством активов, удовлетворительным уровнем ликвидности и высокой оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры.

Приемлемые рыночные позиции банка, по мнению экспертов агентства, обусловлены моноспециализацией кредитного учреждения на автокредитовании. По собственной оценке банка, доля МС Банк Рус на рынке автокредитования РФ по итогам семи месяцев 2021 года составила порядка 2,2%, снизившись с 2,6% годом ранее. Основу розничного кредитного портфеля составляет кредитное сопровождение продаж новых автомобилей Mitsubishi (около 60% выдач за первое полугодие 2021 года). Приобретение подержанных автомобилей и автомобилей других марок на текущий момент занимает около 40% и имеет более консервативную структуру принятия решения о выдаче. Также приоритетным направлением является кредитование автодилеров на пополнение оборотного капитала и сотрудничество с лизинговыми компаниями. Автомобильный бренд Mitsubishi обеспечивает узнаваемость банка и лояльность относительно широкого круга клиентов.

По оценке «Эксперт РА», нормативы достаточности капитала банка поддерживаются на приемлемом уровне, при этом отмечается невысокая устойчивость капитала к потенциальным потерям. Положительная динамика величины собственных средств соразмерно росту активов под риском обеспечивает органическое развитие бизнеса банка. Стабильность процентных доходов от розничного кредитования, несмотря на некоторое снижение вследствие пандемии, при умеренных операционных издержках обуславливает высокую эффективность деятельности.

По состоянию на 1 августа 2021 года основная доля активов банка была представлена розничным кредитным портфелем (75% активов), который характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (3% портфеля, что ниже среднего значения по сопоставимым банкам). Специфика деятельности банка обуславливает низкий уровень крупных кредитных рисков (11,1% чистых активов по состоянию на 1 августа 2021 года) и высокую обеспеченность кредитного портфеля. Ссуды юридическим лицам за последние 12 месяцев выросли более чем в три раза, до 3,9 млрд рублей, что оказывает положительное влияние на диверсификацию активных операций. На 1 августа 2021 года корпоративный портфель составлял 11% активов и был представлен преимущественно крупными автодилерами и лизинговыми компаниями с высоким уровнем надежности.

Аналитики отметили удовлетворительную ликвидную позицию МС Банка Рус, обусловленную слабым запасом балансовой ликвидности: на 1 августа 2021 года покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 7% и 18% соответственно. Тем не менее структуру ресурсной базы на 89% формирует долгосрочное безотзывное фондирование от компаний группы Mitsubishi Corporation под кредитные транши соответствующей срочности, что обеспечивает их относительную стабильность. Также банк имеет возможность привлечения дополнительных ресурсов от материнской структуры.

В «Эксперт РА» указали, что риск-менеджмент, комплаенс и организация бизнес-процессов базируются на методиках и опыте материнской структуры. Отмечается прозрачная структура собственности и высокая значимость банка для группы Mitsubishi Corporation. Топ-менеджеры имеют продолжительный опыт работы в различных сегментах финансового рынка и положительную деловую репутацию. Банк функционирует в рамках стратегии до 2022 года включительно, определенной на групповом уровне и подразумевающей поступательный рост кредитного портфеля как по физическим лицам, так и по юрлицам до уровня 28 млрд и 4,5 млрд рублей соответственно.

«Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является достаточным для укрепления конкурентных позиций в перспективе нескольких лет. Однако учитывая высокую конкуренцию на рынке и повышенные риски ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности, реализация утвержденной стратегии развития, по мнению агентства, будет находиться под давлением и не позволит существенно нарастить долю банка на рынке», — заключили аналитики.