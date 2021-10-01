«Сбер» вместе с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России и Ассоциацией развития финансовой грамотности запускает образовательно-информационный проект — Школу цифровых навыков для людей старшего поколения, сообщается в релизе кредитной организации. Главной задачей школы станет объяснение принципов работы необходимых цифровых сервисов и услуг через доступные форматы.

Проект стартует на сайте АктивныйВозраст.рф и направлен на развитие конкретных цифровых компетенций у людей старшего возраста и решение конкретных задач. На старте в школе будет доступно четыре курса, посвященных темам здоровья, финансам, быту и развлечениям. Пользователи смогут узнать, как купить лекарства онлайн, грамотно вести учет личных финансов, заказывать на дом продукты дистанционно, смотреть кино и сериалы онлайн.

Одновременно «Сбер» предложит людям старшего возраста второй сезон YouTube-шоу «Активные старшие», который создан совместно с национальной платежной системой «Мир». В этом году выпуски посвящены современным технологиям и сервисам, а также кибербезопасности. Новые серии будут выходить еженедельно начиная с 1 октября в Школе цифровых навыков и на YouTube-канале «Активный возраст».

Программа «Сбера» для людей старшего возраста по обучению финансовым и цифровым навыкам включает также онлайн- и офлайн-семинары по финансовой и цифровой грамотности в рамках ESG-стратегии «Сбера», ставшей неотъемлемой частью стратегии развития компании до 2023 года.