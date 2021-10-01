Уральский Банк Реконструкции и Развития с 1 октября повысил бонусную ставку по «Накопительному счету», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальная доходность может достигать 7% годовых при подключении опции «Накопление».

«Накопительный счет» оформляется в мобильном приложении или интернет-банке и пополняется с действующей карты банка. Базовая ставка по продукту составляет 4,5%.

Бонусная ставка суммируется с базовой доходностью по счету и зависит от ежемесячных оборотов по карте УБРиР: от 10 тыс. рублей — прибавляется 1%, от 30 тыс. рублей — 1,5%, от 60 тыс. рублей — 2%. Дополнительно банк начислит 0,5% при поступлении на карту заработной платы/пенсии/пособия в размере от 10 тыс. рублей.

Если сумма на счете превышает 1 млн рублей, то на остаток средств будет начислено 5% годовых, а в случае перевода на карту банка зарплаты/пенсии/пособия от 10 тыс. рублей — 5,5% годовых.

По накопительному счету предусмотрено свободное пополнение и снятие любой суммы. Проценты начисляются ежемесячно и рассчитываются на ежедневный остаток по счету.