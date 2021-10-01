Банк «Александровский» запустил новый сезонный вклад «Черника Голд» с процентной ставкой до 7,2% годовых и возможностью выбора варианта выплаты процентов — ежемесячно или по окончании срока вклада на текущий счет. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Максимальные ставки по «Чернике Голд» можно получить с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в интернет-банке. При открытии вклада на срок 181 день ставка составляет 6,4% годовых, на срок 367 дней — 7% годовых, на срок 735 дней — 7,2% годовых.
Клиенты пенсионного возраста могут открыть вклад с данными ставками также и в офисе банка, для остальных категорий вкладчиков в этом случае ставки составят 6,2% годовых при размещении на срок 181 день, 6,8% годовых — на 367 дней, 7% годовых — на 735 дней.
При выборе клиентом ежемесячной выплаты процентов по вкладу применяются ставки на 0,2% ниже указанных.
Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок приема денежных средств во вклад — до 30 декабря 2021 года.
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