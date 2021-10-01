Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших банк «Рублев», к субсидиарной ответственности в общем размере 12,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

«Заявление подано в отношении Гуревича Г. С., Артяковой В. В., Данилова В. Г., Шаповал С. Н., Бородиной О. А., Фисенко И. А., Басалай О. Г., Любова А. В., Сидорова Н. В., Соколова А. Ю., Максакова А. В., Баренбаум Е. Ю.», — говорится в релизе.

Григорий Гуревич был бенефициаром и председателем совета директоров банка «Рублев», в который также входили Игорь Фисенко, Сергей Шаповал и Ольга Басалай. Последняя занимала должность и. о. председателя правления кредитного учреждения, а Елена Баренбаум была членом правления. Вера Артякова — супруга Григория Гуревича, которая контролировала пакет акций банка через различные структуры.

Ранее решением Арбитражного суда Москвы банк «Рублев» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В сообщении АСВ указано, что контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам. Также банк реализовывал ценные бумаги с отсрочкой платежа контрагентам, заведомо неспособным исполнить обязательства по их оплате. Кроме того, по поручению контролировавших лиц в банке совершались действия по снятию обременения с объектов недвижимости и приобретению заведомо неликвидных облигаций.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности», — пояснили в агентстве.

Это уже не первое обращение АСВ в судебные инстанции с целью взыскать убытки с лиц, контролировавших банк «Рублев». В марте 2021 года агентство направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с лиц, контролировавших кредитную организацию, на сумму 2,4 млрд рублей. В заявлении фигурировали все лица из нового списка, за исключением Елены Баренбаум и Веры Артяковой.

Лицензию на осуществление банковских операций у банка «Рублев» ЦБ отозвал в июне 2028 года. В октябре 2018-го временная администрация оценила «дыру» в балансе банка в 9,5 млрд рублей.