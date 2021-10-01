Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной программы «Семейная ипотека». Минимальная ставка по ней снижена до 2,9%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке пояснили, что оформить ипотечный кредит по низкой ставке можно при покупке жилья на этапе строительства, которое осуществляется на средства проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ. После передачи квартиры покупателю будет действовать льготная базовая ставка в размере 4,9%. В настоящий момент в программе участвуют 107 застройщиков в 40 регионах страны.

Льготная ставка фиксируется на весь срок ипотеки — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%.