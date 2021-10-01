Почта Банк поднял ставки на остаток по сберегательному счету до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Максимальная ставка действует первые полгода для новых клиентов, открывших счет с 1 августа 2021 года, а также зарплатных и пенсионных клиентов банка (при остатке на счете от 50 тыс. рублей и ежемесячном обороте по карте от 10 тыс. рублей).
Максимальная ставка для тарифного плана «Базовый» теперь составит 6,5% годовых.
Также до 7,5% годовых увеличивается ставка для тех клиентов, кто подключил пакет банковских услуг и привилегий «Почетный клиент». Он оформляется к текущему сберегательному счету и включает дополнительные привилегии по сберегательному счету, вкладам, программе лояльности, снятию наличных.
Сберегательный счет и карта «Мир» к нему оформляются бесплатно. Проценты на остаток выплачиваются ежемесячно, капитализируясь на счете.
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|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
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|7.48%
|от 10000
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