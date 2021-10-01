Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Интерпрогрессбанк повысил процентные ставки по срочным вкладам для физических лиц. По вкладу «Максимальный доход» ставка повышена до 9% годовых в рублях на срок 367 дней при выплате процентов в конце срока. Открытие вклада возможно при заключении договора накопительного или инвестиционного страхования жизни. По депозиту «Дополнительный доход» предлагаются 8% годовых в рублях в первые девять месяцев при пользовании «Депозитной картой», выпускаемой к вкладу. Годовая эффективная процентная ставка составит 7,5% при условии совершения платежей по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.

Альфа-Банк повысил ставки по накопительному счету в рублях. Новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный «Альфа-Счет», в течение двух месяцев будут получать 7,5% годовых с первого дня без условий. Для тех клиентов, у которых уже есть «Альфа-Счет», банк улучшил его условия: до 7% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. При открытии «Альфа-Вклада» на срок от трех месяцев до двух лет клиенты получат повышенную ставку до 6,92% годовых. При размещении депозита на срок три года с капитализацией процентов на сумму от 10 тыс. рублей сохраняется ставка до 7,5%. Клиенты могут открывать неограниченное количество накопительных «Альфа-Счетов» и «Альфа-Вкладов».

Банк ТКБ улучшил условия по срочному вкладу «Просто вклад». Максимальная процентная ставка по нему теперь составляет 7,75% годовых в рублях при его размещении на 1 100 дней и максимальном количестве пролонгаций. Кроме того, по вкладу вводятся новые опции. Теперь у вкладчиков есть возможность пополнения вклада и частичного снятия средств. Процентная ставка с учетом пополнения достигает 6,8% годовых в рублях, а с учетом пополнения и частичного снятия — 6,5% годовых в рублях.

Почта Банк поднял ставки на остаток по сберегательному счету до 7,5% годовых. Максимальная ставка действует первые полгода для новых клиентов, открывших счет с 1 августа 2021 года, а также зарплатных и пенсионных клиентов банка (при остатке на счете от 50 тыс. рублей и ежемесячном обороте по карте от 10 тыс. рублей). Максимальная ставка для тарифного плана «Базовый» теперь составит 6,5% годовых. Также до 7,5% годовых увеличивается ставка для клиентов, подключивших пакет банковских услуг и привилегий «Почетный клиент». Он оформляется к текущему сберегательному счету и включает дополнительные привилегии по сберегательному счету, вкладам, программе лояльности, снятию наличных.

Банк «Александровский» запустил новый сезонный вклад «Черника Голд» с процентной ставкой до 7,2% годовых и возможностью выбора варианта выплаты процентов: ежемесячно или по окончании срока вклада на текущий счет. Максимальные ставки по «Чернике Голд» можно получить с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в интернет-банке. При открытии вклада на срок 181 день ставка составляет 6,4% годовых, на срок 367 дней — 7% годовых, на срок 735 дней — 7,2% годовых. Клиенты пенсионного возраста могут открыть вклад с данными ставками также и в офисе банка, для остальных категорий вкладчиков в этом случае ставки составят 6,2% годовых при размещении на срок 181 день, 6,8% годовых — на 367 дней, 7% годовых — на 735 дней. При выборе клиентом ежемесячной выплаты процентов по вкладу применяются ставки на 0,2% ниже указанных. Срок приема денежных средств во вклад — до 30 декабря 2021 года.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Открытие» повысил ставки срочных рублевых вкладов для розничных клиентов. Теперь максимальная ставка по вкладу «Надежный» составляет 6,5% годовых, по вкладу «Активное пополнение» — 6,1% годовых, по вкладу «Свободное управление» — 5,6% годовых. Клиентам, которые не хотят размещать средства на длительный срок, банк «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». Ставка по нему в рублях составляет 5% годовых.

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил бонусную ставку по «Накопительному счету». Максимальная доходность может достигать 7% годовых при подключении опции «Накопление». Базовая ставка по продукту составляет 4,5%. Бонусная ставка суммируется с базовой доходностью по счету и зависит от ежемесячных оборотов по карте УБРиР: от 10 тыс. рублей — прибавляется 1%, от 30 тыс. рублей — 1,5%, от 60 тыс. рублей — 2%. Дополнительно банк начислит 0,5% при поступлении на карту заработной платы, пенсии или пособия в размере от 10 тыс. рублей. Если сумма на счете превышает 1 млн рублей, то на остаток средств будет начислено 5% годовых, а в случае перевода на карту банка зарплаты, пенсии, пособия от 10 тыс. рублей — 5,5% годовых.

Газпромбанк увеличил доходность накопительных счетов. В частности, на 0,5 процентного пункта, до 8% годовых, увеличена ставка для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом». Она применяется в первые два расчетных периода и доступна клиентам, у которых в течение последних 90 календарных дней не было действующих договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в Газпромбанке. Если клиент не пополняет накопительный счет, применяется базовая ставка 5,5% годовых. Кроме того, на 0,25 п. п., до 6% годовых, повышена ставка по «Накопительному счету» в рублях.

Московский Индустриальный Банк повышает процентные ставки по вкладам в рублях для розничных и премиальных клиентов на 0,1—0,6 п. п. Максимальная процентная ставка установлена по депозиту «Классический». В зависимости от суммы вклада и срока размещения денежных средств доходность составляет от 5,4% до 6,9% годовых. По вкладу «Накопительный» максимальная процентная ставка составит 5,7% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 6,02%), по вкладу «Универсальный кошелек» — 5% годовых (эффективная ставка — до 5,25%). Доходность по вкладу «Финансовая независимость» составит 5,5% годовых (эффективная ставка — до 5,8%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей. При неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 5,4% годовых (эффективная ставка — до 5,69%).

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

МТС Банк повышает ставки по всей линейке вкладов в рублях для физических лиц. В частности, ставка по сезонному вкладу «Точка роста» увеличена до 7,3% годовых на весь срок депозита при размещении вклада на два года. Накопительный счет «Доступный» позволяет распоряжаться средствами без ограничений и получать доход по ставке до 5,75% годовых на сумму до 1 млн рублей при поддержании минимального остатка от 10 тыс. рублей. По вкладу «МТС Доходный» максимальная ставка увеличена до 6,5% с 6% годовых, по вкладу «МТС Активный» — до 6% с 5,6% годовых, по вкладу «МТС Свободный» — до 5,8% с 5,4% годовых. На вклады «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25% к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25%. МТС Банк также повысил доходность вкладов для сегмента клиентов Private Banking: по вкладу «МТС Премиальный Плюс» ставка увеличена до 7,4%, «МТС Премиальный» с опцией снятия и пополнения — до 6,8%.

МТИ Банк запустил вклад «МоиТочныеИнвестиции». Минимальная сумма депозита — 300 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Срок размещения — шесть и 13 месяцев. Процентные ставки составляют 6,5% и 7,5% годовых соответственно. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы суммами от 50 тыс. рублей. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.

Тимер Банк запустил вклад «Юбилейный». Оформить депозит можно на 372 дня под 8% годовых. Минимальная сумма вклада — 5 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

Газпромбанк изменил ставки по вкладам «Ваш успех», «Копить» и «Управлять». По депозиту «Управлять», минимальная сумма которого равна 50 тыс. рублей, ставка выросла на 0,7 п. п. Теперь клиент может получить до 5% годовых. Доступно пополнение и снятие средств до неснижаемого остатка. Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации теперь составляет до 6,79% годовых. По вкладу «Ваш успех» ставки увеличены на 0,3 п. п. до 6,5% годовых с учетом капитализации при размещении на срок 367 дней и на 0,29 п. п. до 6,6% при размещении на срок 548 дней. Максимальную доходность 7,25% годовых с учетом капитализации можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на срок 1 095 дней. Возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрена.