Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 2,9%. В банке пояснили, что оформить ипотечный кредит по низкой ставке можно при покупке жилья на этапе строительства, которое осуществляется на средства проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ. После передачи квартиры покупателю будет действовать льготная базовая ставка в размере 4,9%. В настоящий момент в программе участвуют 107 застройщиков в 40 регионах страны. Льготная ставка фиксируется на весь срок ипотеки — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%.

Банк также улучшил условия ипотечного кредитования по программе «Дальневосточная ипотека». Максимальное снижение составило 0,3 процентного пункта, оформить жилищный кредит теперь можно по ставке от 0,1%. Воспользоваться улучшенными условиями могут зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ или заемщики, подтверждающие доход и занятость дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Для них скидка составит 0,5 п. п. Выписка заказывается через сотрудника банка без обращения в отделение банка или в ПФР.

СберБанк снизил размер первоначального взноса по жилищному кредиту для самозанятых с 30% до 20%. Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые. Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется. Самозанятые могут оформить ипотечный кредит по программам «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство). Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составляет 8,1% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 0,1% годовых.



Кроме того, банк пообещал снизить ставку до 0,1% на весь срок кредита для всех, кто подаст заявку на «Дальневосточную ипотеку» с 1 октября по 1 ноября 2021 года. Таким образом, ставка на этот период снизится на 0,9 процентного пункта — с 1% до 0,1%. В «Сбере» напомнили, что данная программа позволяет большому числу россиян приобретать жилье на Дальнем Востоке на максимально выгодных условиях.

ВТБ первым из российских банков начал предлагать кредиты на приобретение недвижимости с имущественных торгов. Проект реализуется совместно с цифровой платформой «V-Лот» (входит в группу ВТБ). Ранее банки выдавали ипотеку на покупку с торгов только для объектов недвижимости, находящихся на балансе кредитной организации. В рамках нового ипотечного предложения клиенты смогут оформить ипотеку на срок до 30 лет. При первоначальном взносе от 10% ставка составит 9,3%, для взноса 20% и выше — 8%. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов — 60 млн рублей.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил программу жилищного кредитования: в линейке появилась семейная ипотека. Ставка по продукту начинается от 5,1% годовых при комплексном страховании. Программа распространяется на новостройки. Взять ипотеку в УБРиР можно на строящееся и готовое жилье у аккредитованного банком застройщика. Также программа распространяется на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке на приобретение жилья на первичном рынке. Первоначальный взнос по программе — от 15%. Сумма — от 300 тыс. до 6 млн рублей для всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области (в этих регионах — до 12 млн рублей). Срок кредитования — от пяти до 25 лет.

Газпромбанк снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» на 0,89 процентного пункта до 0,01% годовых. Пониженная ставка применяется при покупке квартиры или таунхауса на территории Дальневосточного федерального округа в рамках программы государственной поддержки как на первичном, так и на вторичном рынке, а также при приобретении жилого дома с земельным участком и с зарегистрированным правом собственности на территории сельского поселения субъекта РФ, входящего в состав ДФО. На ставку ипотечного кредита в 0,01% могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов составляет от 20 до 36 лет (один из них становится созаемщиком), а также не состоящие в браке граждане от 20 до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет. «Дальневосточную ипотеку» под 0,01% годовых можно оформить на сумму от 100 тыс. до 6 млн рублей (но не менее 15% от стоимости недвижимости) на срок от года до 20 лет и двух месяцев. Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья, при этом в качестве взноса можно использовать материнский капитал. При отсутствии личного страхования заемщика ставка увеличивается на 1 п. п.

Московский Кредитный Банк и девелоперская группа «Самолет» представили субсидированную программу «Семейной ипотеки» со ставкой 1% годовых на весь срок действия кредитного договора. Размер первого взноса составляет 20% от стоимости жилья. Сумма кредита — до 12 млн рублей, выдается на срок до 30 лет. Покупателю доступны к приобретению квартиры в 15 проектах группы «Самолет», расположенных на территории Московского региона, и шесть проектов в Санкт-Петербурге. Оформление полиса комплексного страхования — необходимое условие действия кредитной ставки в 1%.

Банк «Уралсиб» снизил требования к размеру минимального первоначального взноса до 20% по ипотечному кредиту, оформляемому по двум документам, один из которых паспорт, а второй документ на выбор заемщика: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, заграничный паспорт. Оформить ипотеку по двум документам с первоначальным взносом 20% можно при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также в рамках льготных госпрограмм («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»). Данная возможность доступна для всех категорий заемщиков, кроме собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для которых минимальный первоначальный взнос при оформлении по двум документам составляет 40%.