МТС предоставят своим абонентам кэшбэк в размере 10% от суммы зачисленных средств на баланс телефона при помощи услуги «Автоплатеж ВТБ», сообщается в релизе компании.

Для получения кэшбэка абонентам МТС всех тарифных планов необходимо с 1 октября по 31 декабря 2021 года подключить услугу «Автоплатеж ВТБ» по дате или балансу телефона через мобильное приложение «ВТБ Онлайн», интернет-банк ВТБ и офисы обслуживания ВТБ. Кэшбэк будет начисляться в течение шести месяцев с момента подключения услуги «Автоплатеж ВТБ».

Потратить полученный кэшбэк можно в рамках программы лояльности МТС Cashback на оплату услуг связи и развлекательных сервисов МТС, покупку товаров в салонах МТС, промокоды для получения скидок у многочисленных партнеров МТС — поставщиков товаров и услуг.