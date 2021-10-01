🔹 Что изменится в России с 1 октября: меняются правила техосмотра и тарифы на переводы в Системе быстрых платежей, детские пособия полностью переводятся на «Мир», военным и правоохранителям повысят оклады, сроки оформления квартир в новостройках сокращаются и другое. О том, что случится с вашими финансами в октябре, можно узнать из дайджеста Банки.ру.

🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду сентября составила около 6,33% после 6,15% за вторую декаду месяца. Таким образом, ставка возобновила рост после паузы. По итогам первой декады прошедшего месяца ставка впервые с третьей декады мая-2021 продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ, а по итогам второй декады сентября осталась на том же уровне.



🔹 Совет директоров Центробанка утвердил максимальные размеры платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при переводах на маркетплейсы через Систему быстрых платежей, и тарифы ЦБ на эти услуги в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России.

🔹 Названы отрасли с наибольшим темпом роста зарплат. За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами. Так, больше всего — на 283,6% — увеличился заработок в секторах, которые связаны с производством еды (сельское, рыбное, лесное хозяйства).

🔹 ВТБ сообщил о рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы, пик которой достигал 350 Гбит/с. Как рассказал представитель кредитной организации, это в семь раз больше самой крупной зафиксированной «ФинЦЕРТом» атаки на финансовые организации в 2019—2020 годах.