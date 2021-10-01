Интерпрогрессбанк повысил процентные ставки по срочным вкладам для физических лиц. Максимальная ставка в рублях по депозитам действующей линейки увеличена до 9% годовых, сообщили в финучреждении.

Так, по вкладу «Максимальный доход» ставка повышена до 9% годовых в рублях на срок 367 дней при выплате процентов в конце срока. Открытие вклада возможно при заключении договора накопительного или инвестиционного страхования жизни.



По депозиту «Дополнительный доход» предлагаются 8% годовых в рублях в первые девять месяцев при пользовании «Депозитной картой», выпускаемой к вкладу. Годовая эффективная процентная ставка составит 7,5% при условии совершения платежей по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.