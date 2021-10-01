Уровень безработицы в РФ в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора): 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Такие данные приводит Росстат .

Напомним, безработица в России в июле оценивалась в 4,5%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составила 75,6 млн человек. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) составил 59,8%. Среди занятых доля женщин в августе составила 48,4%. Уровень занятости среди сельских жителей (53,5%) ниже уровня занятости городских жителей (61,9%).

Средняя продолжительность поиска работы безработными в августе 2021 года у женщин составила 6,7 месяца, у мужчин — 6,8 месяца. Большинство безработных искали работу от одного до трех месяцев — 24,9%. Находились в состоянии застойной безработицы (искали работу более 12 месяцев) 23,2%.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в августе 2021 года составила 50,6%. Уровень безработицы среди женщин составляет 4,6% против 4,3% у мужчин.

Из 3,4 млн безработных 1 млн составляют сельские жители, 2,3 млн — городские, при этом уровень безработицы у первых выше: 6,1% против 3,9%.

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 22,7%, лица в возрасте 50 лет и старше — 21%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 28,2%.

Постановление: к 2030 году уровень регистрируемой в РФ безработицы не должен превышать 1% Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым вносятся изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения». Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

К концу августа 2021 года в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 1,2 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,7 млн получали пособие по безработице.

В течение августа 2021 года получили статус безработного 170,2 тыс. человек, трудоустроено за месяц 83 тыс. человек.



«В августе 2021 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 54,5 человека», — добавляют в Росстате.