Олег Тиньков урегулирует претензии американских налоговиков за 506 млн долларов. Об этом сообщает РБК , уточняя, что условия мирового соглашения между основателем группы TCS (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами холдинга) Олегом Тиньковым и Министерством юстиции США были раскрыты на слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии.

Сумма штрафа для Олега Тинькова составит 506 млн долларов, объявил представитель обвинения в ходе слушаний, которые транслировались на сайте суда.

Представитель Тинькова заявил РБК, что бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group для выплаты штрафа. «Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — сказал он.

Суду еще предстоит утвердить озвученные на заседании условия соглашения. Олег Тиньков в ходе слушаний признал вину по одному из пунктов обвинения (это часть соглашения), хотя днем ранее заявлял о своей невиновности.

Соглашение подразумевает, что 506 млн долларов будут выплачены до вынесения приговора. Судья решил отложить решение об утверждении соглашения до 29 октября, чтобы подтвердить отсутствие у адвоката Тинькова криминальной истории в США (хотя он и выразил уверенность в том, что ее нет). Он также признался, что впервые встретился с такой медицинской историей, как у Тинькова.

Адвокат Тинькова уточнил, что тот может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

О том, что стороны достигли соглашения, сообщалось 18 сентября. В документах, направленных в суд, представители Тинькова и Минюста США указывали, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия. Условия договоренностей при этом не раскрывались.

Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США Российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства. Об этом свидетельствуют материалы суда, размещенные в пятницу в базе суда Северного округа штата Калифорния.

О претензиях американских налоговиков к Тинькову стало известно в феврале 2020 года. Минюст США еще в сентябре 2019-го предъявил Тинькову обвинения в передаче недостоверной налоговой отчетности и подделке документа о выходе из гражданства США. По версии ведомства, Тиньков при отказе от гражданства в 2013 году передал налоговикам отчетность, в которой говорилось, что его доход за тот год составил 205 тыс. долларов, а также заявление об экспатриации, в котором было указано, что состояние бизнесмена составляет 300 тыс. долларов. Налоговый ущерб США оценивается примерно в 500 млн долларов, сообщил на слушаниях судья. Без учета процентов и штрафов ущерб составил не менее 240 млн долларов, следует из слов представителя обвинения.

Тиньков подал документы на выход из гражданства США 28 октября 2013 года. За три дня до этой даты TCS Group провела IPO. В ходе размещения компании Тинькова продали часть акций группы, выручив за них 199 млн долларов. С учетом того что компании Тинькова продолжали контролировать группу, на 27 октября его состояние превысило 1 млрд долларов, говорилось в обвинительном заключении.



В конце февраля Налоговая служба США потребовала экстрадиции Тинькова, который на тот момент находился в Лондоне. Бизнесмен остался на свободе, выплатив залог в 20 млн фунтов стерлингов, но его ограничили в передвижениях. Вскоре после этого он объявил, что болен лейкемией; в июле Олегу Тинькову сделали операцию по трансплантации костного мозга, а в декабре он сообщил о полной ремиссии. В заседаниях в США бизнесмен не участвовал в связи с болезнью, уточняется в судебных документах.

Позже в пятницу, 1 октября, агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США передало, что Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в 250 тыс. долларов в рамках сделки с американским правосудием. Время под арестом в Лондоне будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока. Помимо штрафа Тиньков должен выплатить 506 828 377 долларов в качестве компенсации за нанесенный США в 2013 году ущерб в размере 248 525 339 долларов, на который были начислены проценты и пени. Власти США рекомендовали суду принять сделку. Однако, поскольку Тиньков признал себя виновным, за судом сохраняется возможность отказаться от ее подтверждения и потребовать права самостоятельно определить приговор (прим. Банки.ру).

