Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2021 года составила 55 170 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,8%. Такие данные представил Росстат .

По сравнению с июнем этого года средняя начисленная номинальная зарплата снизилась на 6,2%, следует из материалов ведомства.

Реальные зарплаты увеличились в июле-2021 на 2,2% в годовом выражении и уменьшились на 6,5% в месячном.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь — июль текущего года составила 54 684 рубля: это на 9,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальная начисленная зарплата за этот же период выросла на 3,2% в годовом выражении.

В августе 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 840 рублей и по сравнению с августом 2020 года увеличился на 5,6%. Рост по сравнению с июлем текущего года составил 0,2%.

Реальный размер назначенных пенсий снизился на 1% по сравнению с августом-2020 и вырос на 0,1% к июлю-2021.



За январь — август текущего года средний размер назначенных пенсий в РФ составил 15 789 рублей. Реальный размер назначенных пенсий снизился на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства.