Хакеры этой весной украли криптовалюту по меньшей мере у 6 тыс. пользователей крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Копия соответствующего уведомления опубликована на сайте генпрокурора американского штата Калифорния.

«К сожалению, в период с марта по 20 мая 2021 года <...> по меньшей мере 6 тыс. клиентов Coinbase, включая вас, лишились средств на счете», — говорится в тексте сообщения, которое получили жертвы взлома.

Coinbase пока не установила, как именно злоумышленники получили доступ к данным входа этих пользователей. «[Но] мы не обнаружили признаков того, что эти сторонние организации получили эту информацию от самой Coinbase», — подчеркнуло руководство платформы. В заявлении отмечается, что в результате кибератаки хакерам могли стать известны имена, домашние адреса, даты рождения, IP-адреса, истории трансакций пользователей.

Криптобиржа пообещала возместить жертвам взлома украденные средства. «Некоторые клиенты уже получили компенсацию. Мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие клиенты получили сумму, равную утерянной», — заверили в компании.