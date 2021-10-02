Энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть выше 120 долларов за баррель и привести к мировому экономическому кризису. Причинами могут стать высокие цены на газ, холодная зима и рост спроса на авиаперевозки, после того как США откроют границы. Такой прогноз дали аналитики Bank of America, пишет Bloomberg.



До такой отметки цены на нефть не поднимались с 2014 года. При этом стоимость газа выросла почти вдвое и дошла до уровня, эквивалентного цене барреля нефти 190 долларов, пишет агентство.

На фоне такого роста всплеск спроса на дизельное топливо может подтолкнуть и цены на нефть, предупредили в Bank of America. По его прогнозу, в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, а затраты на энергоносители продолжают расти, более высокие цены на нефть могут привести к макрокризису. Аналитики допустили, что цены могут взлететь этой зимой выше 120 долларов за баррель.

К росту цен на нефть могут привести три фактора, прогнозируют аналитики. Это переход с газа на нефть из-за высоких цен на газ, скачок потребления нефти из-за холодной зимы и повышение спроса на авиаперевозки, которое ожидается после того, как США откроют свои границы (ослабление ограничений запланировано на ноябрь). При сложении этих факторов «цены на нефть могут подскочить и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире», полагают в Bank of America.