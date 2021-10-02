На Россию приходится 11,4% блокировок фишинговых и вредоносных сайтов, по этому показателю страна занимает первое место. Такие данные приводятся в отчете международного разработчик антивирусных решений ESET о веб-угрозах за период с мая по август 2021 года.

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Япония, Перу, Польша и Франция. Пик обнаружений пришелся на вторую половину июня 2021 года, когда телеметрия ESET фиксировала появление 5,5 млн новых вредоносных сайтов ежедневно.



Что касается стран — источников веб-угроз, которые определяются по GeoIP (местоположение по IP-адресу) заблокированных доменов, подавляющее большинство из них (35%) были размещены в США. Далее следуют Германия, Канада, Нидерланды и Россия.

В области атак с использованием омоглифов (символы, похожие по написанию, но различающиеся по значению) мошенники сосредоточились на криптовалюте, социальных сетях и финансовых услугах. Например, домены, выдающие себя за службу blockchain.com, остаются самыми распространенными, как и в начале 2021 года. В мае — августе 2021 года впервые были обнаружены домены, маскирующиеся под криптовалютную платформу Coinbase: «coịnbase [.] net» и «coınbase [.] com». Эксперты ESET также отметили ранее не встречавшиеся домены с использованием омоглифов, выдающие себя за Airbnb, AliExpress и Википедию.

Изучая фишинговые схемы, аналитики ESET пришли к выводу, что более трети уникальных мошеннических URL-адресов выдавали себя за финансовые организации, чаще всего банки. На втором месте находятся фишинговые сайты, имитирующие социальные сети и мессенджеры: Facebook, WhatsApp и Instagram. Далее расположились поддельные сайты для входа в электронную почту, сервисы онлайн-документов и таблиц, компании по доставке посылок.

«Новый отчет демонстрирует уход мошенников от массового использования темы пандемии COVID-19 — впервые за последние полтора года. Тем не менее в отдельно взятых странах, например в США, зафиксирован всплеск афер с использованием фальшивых государственных «формуляров здоровья», когда пользователей просили внести свои личные данные в онлайн-анкеты», — комментирует исследователь ESET Арье Горецки.