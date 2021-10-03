ВТБ и группа «Самолет» подписали кредитное соглашение о финансировании третьей очереди ЖК «Остафьево» в Новой Москве, объем проектного финансирования составил 8,5 млрд рублей. Покупатели квартир будут размещать свои средства на счетах эскроу, открытых в ВТБ, до ввода домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В рамках финансируемой очереди будет построено 1 450 квартир общей площадью около 70 тыс. квадратных метров в шести корпусах переменной этажности. Также предусмотрено возведение детского сада на 250 мест и школы на 750 мест. Всего проект «Остафьево» предусматривает шесть детских садов и три школы на 1 390 и 3 150 мест соответственно.



Отмечается, что ВТБ разработал для покупателей недвижимости ГК «Самолет» специальные условия. Участникам программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» доступна ставка в размере от 1,2% на весь срок кредитования при использовании цифровых сервисов банка. Возможна ставка в 0,1% на первые год или два года обслуживания кредита как по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», так и по «Стандартной программе» (далее ставка повышается до 4,7% и 7,8% соответственно при использовании цифровых сервисов банка). Кроме того, по новой программе при внесении первоначального взноса в размере 20% ставка составляет 2,9% на 30 лет.