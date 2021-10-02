Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2021 года методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Как напомнили в Росстате, объем ВВП во II квартале 2021 года составил 30,853 трлн рублей. Физический объем ВВП вырос на 10,5% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 18%.



«Динамика ВВП и его компонентов во II квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года обусловлена постепенным восстановлением экономической активности после снятия ограничительных мер, связанных с противодействием COVID-19», — пояснили в ведомстве.

Расходы на конечное потребление возросли на 18,8%, валовое накопление увеличилось на 13,4%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет снижения экспорта (минус 2,7%) при увеличении импорта (+31,9%).

Рост конечного потребления, уточнили в Росстате, связан c заметным оживлением потребительского спроса, расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 28,1% и достигли уровня «докризисного» II квартала 2019 года.

Отмечается, что увеличение валового накопления произошло по всем видам капитала, при этом накопление основного капитала, включая прирост ценностей, выросло на 12,8%.

Сокращение чистого экспорта обусловлено снижением экспорта товаров. По данным ФТС России, во II квартале 2021-го по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года физический объем экспорта товаров сократился на 7,3%, импорт товаров вырос на 30,8%, в основном за счет машин и оборудования, текстильной продукции и обуви, кожсырья.

В структуре ВВП во II квартале 2021-го относительно соответствующего квартала предыдущего года расходы на конечное потребление сократились с 70,5% до 68,9%, валовое накопление капитала — с 25% до 22,7%. При этом доля чистого экспорта возросла с 4,5% до 8,4%. Изменения в структуре ВВП в ведомстве связали с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары.

В структуре ВВП, характеризующего источники доходов участников производства, по сравнению со II кварталом 2020 года оплата труда сократилась c 52,3% до 44,9%, валовая прибыль выросла с 36,8% до 44,2%, чистые налоги на производство и импорт составили 10,9% и остались на прежнем уровне.