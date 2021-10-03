Райффайзенбанк ускорил оформление справок для предпринимателей — теперь это займет не более трех минут, сообщает пресс-служба кредитной организации. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или онлайн-банк «Райффайзен Бизнес Онлайн» и выбрать нужный документ.



В разделе «Заказ справок» предприниматели могут получить данные об остатках на счетах, оборотах, отсутствии картотеки, ссудной задолженности, непогашенных обязательств и другие.

«Мы сделали процесс максимально простым и быстрым — получение документа займет до трех минут. Предприниматель мгновенно может использовать справку в работе, не теряя времени на ожидание, — отметил руководитель по развитию цифровых сервисов в мобильном приложении для бизнеса Райффайзенбанка Артем Воронецкий. — Это позволяет ускорить заключение сделок и упрощает работу с контрагентами».