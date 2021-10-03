Банк «Ренессанс Кредит» обновил список категорий повышенного начисления бонусов в программе «Простые радости», сообщает пресс-служба кредитной организации.

До 31 декабря 2021 года держатели карт «Ренессанс Кредит», подключенных к программе «Простые радости», смогут выбрать в личном кабинете мобильного банка три категории, покупки в которых до конца квартала будут приносить повышенное количество бонусов:

Среди предлагаемых банком категорий:

«Развлечения» — 7% бонусами от суммы чека;

«Кафе и рестораны» — 5% бонусами от суммы чека;

«Бытовая техника» — 5% бонусами от суммы чека;

«Спорттовары» — 5% бонусами от суммы чека;

«Шиномонтаж и автоуслуги» — 4% бонусами от суммы чека;

«Аптеки» — 3% бонусами от суммы чека.

1% от суммы чека будет начисляться на бонусный счет за все остальные покупки.

Ограничение по суммарному накоплению бонусов по программе «Простые радости» составляет 1 500 бонусов за календарный месяц.

Использовать накопленные бонусы можно в мобильном банке, компенсировав стоимость совершенных покупок по карте по курсу один бонус = 1 рубль (для этого на бонусном счете должно быть не менее 500 бонусов) или потратив их на оплату услуг ЖКХ и сотовой связи по курсу два бонуса = 1 рубль при любом положительном бонусном балансе.