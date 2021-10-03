Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитные рейтинги Международному инвестиционному банку: «А» по международной шкале и «AAA(RU)» по национальной со «стабильным» прогнозом в обоих случаях. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Кредитный рейтинг Международного инвестиционного банка обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК). Уровень ОСК банка определен с учетом сильной оценки достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля, адекватной оценки фондирования и ликвидности, а также умеренно сильной степени поддержки банка акционерами», — отмечается в релизе АКРА .

МИБ — наднациональный банк развития (международная финансовая организация), созданный для поддержки малого и среднего бизнеса, инфраструктурных и социально значимых проектов, а также для укрепления сотрудничества между странами-акционерами. Во второй половине 2019 года банк перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт. Странами-учредителями являются Россия (45,5%), Болгария (12,8%), Венгрия (12,1%), Чехия (11,3%), Румыния (7,9%), Словакия (6,5%), Куба (1,6%), Вьетнам (1,1%) и Монголия (1%). МИБ был учрежден в 1970 году, но после распада СССР долго не вел активной деятельности и возобновил работу в 2012 году.

АКРА оценивает качество управления, качество стратегии и транспарентность операционной деятельности МИБа как адекватные. Отмечается, что ключевым аспектом перезапуска работы МИБ в 2012 году был приход новой команды руководителей с международным опытом работы. «За этот период новому руководству удалось обеспечить существенные положительные изменения во всех аспектах деятельности банка. В 2018 году были внесены существенные изменения в акционерное соглашение, которыми были внедрены новые механизмы управления, как, например, переход от двухуровневой к трехуровневой структуре корпоративного управления (совет управляющих, совет директоров и правление), введение «пропорциональной» системы голосования (количество голосов страны-акционера соответствует ее доле в оплаченном капитале банка) и правила двойного большинства (для защиты миноритарных акционеров)», — поясняют аналитики.

В декабре 2018 года совет управляющих одобрил увеличение оплаченного капитала банка на 200 млн евро на период до 2022 года, а также размер объявленного капитала на уровне 2 млрд евро. На конец первого полугодия 2021 года оплаченный капитал банка составлял 381 млн евро. Рентабельность капитала МИБ на конец первого полугодия 2021 года была на уровне 1,6%.

АКРА оценивает систему управления активами и рисками МИБа как адекватную. Кредитный портфель МИБ на конец первого полугодия 2021 года составлял около 64% общего объема активов; 51% ссудной задолженности обеспечено либо залогом недвижимого имущества, машин, оборудования и финансовых активов, либо корпоративными и государственными гарантиями. Доля просроченной задолженности на срок более 90 дней составила 2,4% кредитного портфеля и была на 10% покрыта как резервами под обесценение, так и государственными гарантиями. У банка надежная система управления рисками, включая меры управления валютными рисками. Кроме того, МИБ имеет полный доступ к рынкам капитала стран-акционеров для привлечения финансирования в желаемой валюте, что обеспечивает эффективное управление валютными рисками.

МИБ характеризуется достаточной позицией по ликвидности, поскольку он удерживает на балансе существенный объем высоколиквидных активов.

