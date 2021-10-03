Промсвязьбанк открыл офис в Северодвинске, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Отделение расположено по адресу: ул. Советская, д. 50/12.

Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества между банком и городом подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и глава муниципального образования «Северодвинск» Игорь Скубенко. Документ предусматривает совместную реализацию крупнейших социально значимых проектов для города, поддержку малого и среднего предпринимательства, финансово-экономический консалтинг, развитие финансовой инфраструктуры.



«Появление в Северодвинске дополнительных сервисов банковской сферы позволит горожанам и предприятиям малого и среднего бизнеса решать свои финансовые вопросы. В городе идет активное строительство, приобретение жилья — актуальный вопрос для северодвинцев, поэтому уверен, что новый, современный формат офиса, удобное территориальное расположение и широкую линейку банковских предложений горожане оценят по достоинству, ведь комфортные условия и индивидуальный подход — важные составляющие банковского сервиса», — подчеркнул Игорь Скубенко.



Отделение обслуживает физических лиц. Режим работы отделения: с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.

