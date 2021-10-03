Одним из источников счастья большинство россиян считает долгую и активную жизнь. При этом треть жителей нашей страны уверены, что они окружены в основном счастливыми людьми. Ради активного долголетия более половины респондентов готовы отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и работать, пока есть возможность. Таковы результаты исследования «СберНПФ».



Согласно опросу, 28% москвичей и в целом 29% россиян согласны с утверждением, что вокруг них очень много или достаточно много счастливых людей. При этом большинство россиян (88%) полностью или скорее согласны с тем, что одним из источников счастья является долгая и активная жизнь. Для того чтобы достичь долголетия, по мнению респондентов, необходимо правильно питаться и отказаться от вредных привычек (64%), не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми (59%), заниматься спортом или фитнесом (57%) и работать, пока есть возможность (47%).

Треть (33%) москвичей и в целом россиян считают, что в их окружении достаточно много людей, которые следуют этим правилам и стараются обеспечить себе активное долголетие. 14% из них уверяют, что так поступают практически все их знакомые.

Исследование показало, что почти половина россиян (49%) считает, что на пути к активному долголетию необходимо принимать меры для сокращения потребления алкоголя. В Москве от алкоголя готовы отказаться лишь 40% жителей. 60% респондентов по всей России выступают за сокращение курения, в столице — 51%. А борьбу с употреблением наркотиков приветствуют практически все россияне — 93% опрошенных.