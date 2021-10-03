Клиентам Инбанка теперь доступен новый сервис Me2Me pull в рамках Системы быстрых платежей, позволяющий быстро и безопасно переводить средства между своими счетами в разных банках — участниках СБП. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В банке поясняют, что новая возможность позволит оперативно аккумулировать средства на своем счете, чтобы совершить крупную покупку, оплатить кредит или открыть вклад.

«Больше не нужно заходить в приложения разных банков и совершать несколько переводов с одного своего счета на другой. Теперь достаточно войти в мобильное приложение «Инбанк-онлайн» и в разделе «Платежи» совершить моментальный перевод «себе из другого банка» с помощью СБП по номеру телефона», — говорится в релизе.

Перечисление денежных средств возможно только со счетов банков, участвующих в Системе быстрых платежей и уже предоставляющих своим клиентам сервис Me2Me pull.