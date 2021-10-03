Некоторые банки запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов. В мобильной версии «ВТБ Онлайн» сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября. В рамках программы беззалогового автокредитования клиент может приобрести машину или моторизированную технику, которую затем не нужно передавать в залог банку. Преимуществом является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. Сумма кредита — от 300 тыс. до 1 млн рублей, срок кредитования — от года до пяти лет (подтверждения дохода не требуется). Минимальная ставка — 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 1 процентный пункт за подачу онлайн-заявки. Также банк упростил процесс оформления кредитов наличными во всех офисах банка. Выдача кредита занимает около 20 минут, необходим только паспорт. Заем доступен в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 млн до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования.

«Тинькофф» и «Яндекс.Маркет» договорились о кредитовании продавцов, которые торгуют на маркетплейсе больше трех месяцев, — компании смогут получить кредит до 10 млн рублей для развития своего бизнеса. Заявку на кредит от «Тинькофф Бизнеса» можно подать в личном кабинете продавца на «Яндекс.Маркете» — в ней достаточно указать контакты и ИНН. «Тинькофф» рассмотрит ее в течение дня и предложит индивидуальные условия без залога на основании анализа оборотов компании на маркетплейсе. Пока сервис работает в пилотном формате и до конца года станет доступен всем магазинам.

Банк «Санкт-Петербург» подготовил спецпредложение для пожилых людей — кредит «Пенсионный». Предусмотрены простое оформление по паспорту, сниженная ставка при получении пенсии на счет в банке (скидка 1%), расширенные возрастные границы (до 72 лет).

Банк «Открытие» запустил в пилотном режиме кредит, который позволит юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, собственникам бизнеса, адвокатам, нотариусам приобретать залоговое имущество банка, реализуемое на электронных торгах при процедурах банкротства. Максимальная сумма — 50 млн рублей, срок — до 24 месяцев. Первоначальный взнос должен составлять не менее 50%, включая задаток в пределах 20% за участие в торгах.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Ренессанс Кредит» снизил процентную ставку по кредиту наличными на 1 п. п. для клиентов, оформивших перевод заработной платы на карту банка. Получить льготную ставку можно, подписав у работодателя заявление на перевод заработной платы в банк и получая ее на карту не менее пяти месяцев. Банк выдает кредиты наличными на сумму до 1,5 млн рублей по ставке от 5,5% годовых на срок от двух до пяти лет. Первый платеж по кредиту — через 45 дней после его получения.

Енисейский Объединенный Банк снизил на 2 п. п. ставки по кредитам для учителей. Максимальная сумма — до 3 млн рублей, срок — до пяти лет. Ставки по кредиту — от 11,75% до 20% годовых начиная с 29-го дня пользования кредитом; в первые 28 дней она составляет от 0,03% (11,75% годовых) до 0,25% в день (91,25% годовых).

Банк «Зенит» до 31 октября 2021 года запускает услугу «Льготный платеж» по потребительским кредитам без обеспечения. Клиентам предоставляется отсрочка платежа основного долга на первые три месяца, после чего заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту. Ставка — от 7,5% годовых, максимальная сумма — до 5 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 7% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей, срок — до 25 лет.

МСП Банк запустил кредит «Экспресс-поддержка», который могут получить предприниматели, работающие на рынке не менее года, в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также финансирования инвестиций. Максимальная сумма — до 10 млн рублей по ставке от 11,5%. Заем можно оформить онлайн. Продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6—6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться «зонтичной» гарантией Корпорации МСП.

СберБанк начал выдавать кредиты по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП. Объем обязательств заемщика может достигать 85% от суммы кредита, при этом стоимость поручительства не превышает 0,5% годовых от его суммы. Договор поручительства с общим лимитом заключается между банком и Корпорацией МСП, и в рамках этого лимита обязательства заемщиков покрываются единым договором (заключение отдельных договоров поручительств между заемщиком и поручителем не требуется). Требования к заемщику следующие: наличие его в реестре МСП и отсутствие подакцизных видов деятельности, срок — до 15 лет, доступен на инвестиционные и оборотные цели, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов в других финучреждениях. Также банк реализовал новую возможность для клиентов: теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах с сенсорным экраном. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 млн рублей — для остальных категорий клиентов. Срок рассмотрения (после внесения всех нужных данных) заявки — от двух минут. Получить кредит можно в течение 30 дней.