Зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепр столицей телефонного мошенничества, там организовано порядка 150 кол-центров.

«Киев хоть и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является <...> город Днепр. <...> В конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» .

Кузнецов отметил, что на данный момент в Днепре функционируют порядка 150 кол-центров, которые под видом представителей правоохранительных органов осуществляют свою деятельность.

По его данным, по отношению к клиентам СберБанка количество случаев телефонного мошенничества сократилось вдвое, однако в других кредитных организациях фиксируется прирост. «Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим. <...> Мы фиксируем три — семь тысяч звонков в день, иногда, в «лучшие дни», мы фиксируем около десяти тысяч таких звонков. 50% граждан вообще не берут телефон по разным причинам и не отвечают на такие звонки, но с 1% граждан все-таки удается переговорить», — пояснил Кузнецов.

Ранее Кузнецов сообщал, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство таких звонков идет из-за границы. 1 июля в СберБанке сообщили, что разработали программу для борьбы с мошенниками, которая позволила сократить телефонное мошенничество в отношении клиентов банка на 30%.