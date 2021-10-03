Каждый шестой россиянин (16%) становился жертвой телефонных мошенников, теряя деньги или имущество. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, каждый девятый попался на их удочку однократно, каждый двадцатый — несколько раз. «Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом»; «Был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, я перезвонил, у меня списали 900 рублей, больше на незнакомые номера не перезванивал и даже трубку не беру», — делятся своими историями респонденты.

Жертвами телефонного обмана женщины становятся чуть чаще мужчин (16% и 14% соответственно). С ростом уровня доходов опрошенных среди них растет количество граждан, которые жалуются на подозрительные телефонные звонки. Аналогичная тенденция наблюдается и с увеличением возраста респондентов. Однако если россияне с доходом выше среднего становятся жертвами мошенников реже тех, кто зарабатывает меньше, то россияне старше 45 лет — чаще более молодых граждан. Судя по комментариям, молодежь лучше подкована технически: «Бесплатный определитель вполне справляется. Не все фильтрует, но в разы меньше подозрительных звонков».



Подозрительные телефонные звонки с различной периодичностью поступают практически восьми из 10 россиян: о ежедневных прозвонах от организаций и лиц, которые похожи на мошенников, рассказали 13% респондентов, о нескольких подобных эпизодах каждую неделю — 20%, несколько раз в месяц получают подозрительные звонки 23%, несколько раз в год — 16% опрошенных. Ни разу не сталкивались с телефонными мошенниками лишь 12% россиян.