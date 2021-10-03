Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции одного из крупнейших мировых производителей стали — группы «Магнитогорский металлургический комбинат», ожидая роста их стоимости на 37,8%. Как отмечают эксперты, высокая дивидендная доходность ценных бумаг и перспектива возврата в состав MSCI Russia выступают ключевыми факторами роста капитализации компании. Акции эмитента рекомендуется «покупать» с целевой ценой 95,41 рубля.

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России. На долю ММК приходится около 17% выпуска стали в стране, причем группа более прочих производителей ориентирована на внутренний рынок — на него приходится 60—90% продаж. Более 40% портфеля продаж — премиальная продукция. Компания занимает первое место в России по продажам холоднокатаного проката, оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, а также является единственным в стране производителем белой жести, используемой при производстве бытовой техники и в пищевой промышленности.



Согласно прогнозу World Steel, по итогам этого года мировой спрос на сталь вырастет на 5,8% и достигнет 1 874 млн тонн, а в 2022 году потребление вырастет еще на 2,7%, до 1 924,6 млн тонн. При этом цены на металлопродукцию на ключевых рынках сохраняются на высоком уровне. Эти факторы поддерживают рост ММК, и в первой половине 2021 года компания показала неплохие финансовые результаты, говорится в исследовании «Финама». «Выручка группы в годовом выражении выросла на 82,7%, до 5,5 млрд долларов, а чистая прибыль взлетела в восемь раз и достигла 1,5 млрд долларов. Показатель EBITDA за полугодие вырос в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года в 3,2 раза и составил 2,2 млрд долларов, а рентабельность EBITDA — 39,7%», — поясняют аналитики.



При этом ММК в меньшей степени пострадает от повышения ставок НДПИ и падения цен на руду, так как компания, в отличие от конкурентов, слабо интегрирована в добычу сырья, подчеркивается в исследовании «Финама».

Одновременно аналитики замечают, что ММК сохраняет инвестиционную привлекательность за счет следования принципам устойчивого развития: «Одной из первостепенных задач ММК в ESG-области является снижение негативного воздействия на окружающую среду. В стратегии компании ставится задача сократить удельные выбросы СО2 на тонну стали чуть ниже среднемирового уровня к 2025 году, а также радикально снизить уровни выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли за счет повышения энергоэффективности и модернизации производственных мощностей».

Главный фактор роста компании — высокая дивидендная доходность, считают эксперты: «Компания поддерживает минимальный в отрасли уровень долговой нагрузки и входит в число эмитентов с самой высокой доходностью акций. Дивидендная политика ММК предполагает распределение на дивиденды до 100% свободного денежного потока. В 2021 году общая дивидендная доходность акций ММК к текущей цене составляет около 15,2%. За II квартал объявлены дивиденды в размере 3,53 рубля на акцию, что обеспечивает доходность 4,77%».

В целом металлургические компании быстро преодолели падение котировок, вызванное введением экспортных пошлин, говорится в исследовании. «В III квартале ценные бумаги ММК заметно опережали рынок, отыгрывая надежду на возвращение в индекс MSCI Russia. Всего с начала года стоимость акций компании выросла на 32,7%, в то время как отраслевой индекс «Металлы и добыча» прибавил 9,1%, а индекс Мосбиржи поднялся на 22,7%», — указано в исследовании «Финама».