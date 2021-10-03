Исполнительный совет Международного валютного фонда на следующей неделе опросит представителей американской компании WilmerHale о ее аудиторском отчете, посвященном докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес находившейся в 2018 году на должности исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой, которая сейчас занимает пост директора-распорядителя МВФ.

В понедельник юристы WilmerHale ответят на вопросы членов Исполнительного совета фонда. Как ожидается, их попросят рассказать о завершенном расследовании — его масштабах, порядке проведения, а также о решении опубликовать его результаты, о чем Георгиева была уведомлена лишь за очень небольшое время. Кроме того, отмечает Reuters, юристов спросят и о действиях Китая, описанных в отчете. По данным источников агентства, представителям компании также, вероятно, будут заданы вопросы о расхождениях между опросами свидетелей, выводами отчета и сделанными после публикации заявлениями опрошенных юристами экс-сотрудников ВБ. Так, бывший экономист Всемирного банка Шанта Девараджан, курировавший Doing Business 2018, заявил, что никогда не испытывал давления со стороны Георгиевой, а команда WilmerHale использовала только половину из того, что он им рассказал.

Всемирный банк отказался от дальнейшей подготовки докладов Doing Business Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчетов. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы фининститута, который базируется в Вашингтоне, передает ТАСС.

При этом сама директор-распорядитель фонда во вторник также ответит на вопросы членов Исполнительного совета. В МВФ отказались подтвердить проведение этих встреч.

В опубликованном в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены, а Азербайджана — занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.



Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены, в частности, под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как сообщил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.