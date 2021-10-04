Объем инвестиций в недвижимость России с начала 2021 года достиг 265 млрд рублей, это максимальный показатель за всю историю современного рынка. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

«За девять месяцев зафиксирован рекордный объем вложений в недвижимость — 265 млрд рублей, это максимальный показатель за всю историю современного рынка России. В 2020 году объем инвестиций за аналогичный период составил 193 млрд рублей, в 2019 году — 166 млрд рублей, что на 34% и 56% меньше текущего результата соответственно», — говорится в материалах.

Отмечается, что по итогам III квартала 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 77 млрд рублей, что на 15% выше аналогичного показателя 2020 года. При этом в течение последних десяти лет средний объем вложений в III квартале находится на уровне 60 млрд рублей.

Согласно исследованию, драйвером продолжает оставаться сегмент жилой недвижимости, но его объем сокращается. Так, в III квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42 млрд рублей (55% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд рублей (67%) во II квартале 2021 года.



«Объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2021 года может составить порядка 350—390 млрд рублей. Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России», — прогнозируют аналитики.