Московский Кредитный Банк (МКБ) до сентября следующего года планирует продать 0,8% собственных акций, которые выкупил у владельцев, не проголосовавших за присоединение к нему банка «Кольцо Урала», пишет «Коммерсант». Сейчас стоимость бумаг МКБ находится вблизи исторических максимумов, превышая цену выкупа.
По данным источников, за полученный пакет банк заплатил 1,8 млрд рублей (6,6 рубля за штуку). Как заявили в МКБ, «казначейские бумаги банк планирует реализовать в течение одного года». В марте МКБ закрыл сделку по приобретению «Кольца Урала» у группы УГМК, а в мае объявил о начале процедур присоединения к себе этой кредитной организации. В июле участвовавшие в общем собрании акционеры МКБ единогласно одобрили решение по присоединению, не участвовавшие получили право предъявить свои акции к выкупу, часть из них и реализовали это право в августе.
Акции МКБ сейчас торгуются вблизи исторических максимумов. На закрытии торговой сессии в пятницу, 1 октября, за одну бумагу давали 7,2 рубля (таким образом, стоимость пакета казначейских акций банка превысила 1,9 млрд рублей). Несмотря на рекордные ценовые значения, бумаги с мультипликатором P/B (цена к балансовой стоимости) торгуются ниже показателя 0,7 и по-прежнему кажутся недооцененными по сравнению с аналогами, считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева называет ценовые уровни привлекательными. По ее словам, целевая цена — 8,6 рубля за акцию.
Самые доходные акции за прошлый год
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|Изменения за год
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+283.23%
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Суверов отмечает, что реализовывать собранный казначейский пакет лучше сейчас, так как, по его мнению, в следующем году монетарные условия на мировых рынках могут ухудшиться вслед за сокращением стимулов и ухудшением ситуации с ликвидностью.
Сейчас рынки также выглядят относительно перегретыми c высокой инвестиционной активностью покупателей, что подстегивает продажи акций и другими эмитентами. Недавно вторичные публичные размещения (SPO) провели несколько крупных игроков — девелопер ПИК и агрохолдинг «Русагро». В обоих случаях книги заявок были переподписаны в несколько раз. В ближайшее время среди российских компаний ожидается волна первичных размещений (IPO). Среди них — лизинговая компания «Европлан», сервис ЦИАН, IT-компания Softline, «Делимобиль», владелец сети алкомаркетов «Красное & белое», Mercury Retail Group, группа «Ренессанс Страхование» и др.
В то же время, по мнению Царевой, благоприятным моментом для реализации казначейских акций МКБ может стать первая половина следующего года, после того как банк примет решение о выплате дивидендов за 2021 год. Впрочем, за всю историю банк делился прибылью с акционерами лишь единожды — в 2019 году по итогам 2018 года. Выплаты дивидендов МКБ сейчас, в частности, стимулируются достаточно высоким уровнем долговой нагрузки концерна «Россиум». В марте банк принял новую дивидендную политику, согласно которой он будет стремиться поддерживать долю выплат на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. «Решение о выплате дивидендов за 2021 год будет принято на годовом общем собрании акционеров после марта 2022 года», — заявили в МКБ.
Московский Кредитный Банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом 350 млн долларов со ставкой купона 7,625%. Об этом сообщили в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.