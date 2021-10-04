Московский Кредитный Банк (МКБ) до сентября следующего года планирует продать 0,8% собственных акций, которые выкупил у владельцев, не проголосовавших за присоединение к нему банка «Кольцо Урала», пишет «Коммерсант» . Сейчас стоимость бумаг МКБ находится вблизи исторических максимумов, превышая цену выкупа.

По данным источников, за полученный пакет банк заплатил 1,8 млрд рублей (6,6 рубля за штуку). Как заявили в МКБ, «казначейские бумаги банк планирует реализовать в течение одного года». В марте МКБ закрыл сделку по приобретению «Кольца Урала» у группы УГМК, а в мае объявил о начале процедур присоединения к себе этой кредитной организации. В июле участвовавшие в общем собрании акционеры МКБ единогласно одобрили решение по присоединению, не участвовавшие получили право предъявить свои акции к выкупу, часть из них и реализовали это право в августе.

Акции МКБ сейчас торгуются вблизи исторических максимумов. На закрытии торговой сессии в пятницу, 1 октября, за одну бумагу давали 7,2 рубля (таким образом, стоимость пакета казначейских акций банка превысила 1,9 млрд рублей). Несмотря на рекордные ценовые значения, бумаги с мультипликатором P/B (цена к балансовой стоимости) торгуются ниже показателя 0,7 и по-прежнему кажутся недооцененными по сравнению с аналогами, считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева называет ценовые уровни привлекательными. По ее словам, целевая цена — 8,6 рубля за акцию.

Суверов отмечает, что реализовывать собранный казначейский пакет лучше сейчас, так как, по его мнению, в следующем году монетарные условия на мировых рынках могут ухудшиться вслед за сокращением стимулов и ухудшением ситуации с ликвидностью.

Сейчас рынки также выглядят относительно перегретыми c высокой инвестиционной активностью покупателей, что подстегивает продажи акций и другими эмитентами. Недавно вторичные публичные размещения (SPO) провели несколько крупных игроков — девелопер ПИК и агрохолдинг «Русагро». В обоих случаях книги заявок были переподписаны в несколько раз. В ближайшее время среди российских компаний ожидается волна первичных размещений (IPO). Среди них — лизинговая компания «Европлан», сервис ЦИАН, IT-компания Softline, «Делимобиль», владелец сети алкомаркетов «Красное & белое», Mercury Retail Group, группа «Ренессанс Страхование» и др.

В то же время, по мнению Царевой, благоприятным моментом для реализации казначейских акций МКБ может стать первая половина следующего года, после того как банк примет решение о выплате дивидендов за 2021 год. Впрочем, за всю историю банк делился прибылью с акционерами лишь единожды — в 2019 году по итогам 2018 года. Выплаты дивидендов МКБ сейчас, в частности, стимулируются достаточно высоким уровнем долговой нагрузки концерна «Россиум». В марте банк принял новую дивидендную политику, согласно которой он будет стремиться поддерживать долю выплат на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. «Решение о выплате дивидендов за 2021 год будет принято на годовом общем собрании акционеров после марта 2022 года», — заявили в МКБ.