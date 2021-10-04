Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил мобильное приложение, сообщает пресс-служба кредитной организации. В новом релизе появилась возможность выпускать полностью виртуальную карту, а также переводить себе на счет деньги из другого банка по Системе быстрых платежей.

«Клиенты УБРиР могут выпустить дебетовую карту без физического носителя. Для этого при оформлении нужно указать «Сделать виртуальной». За считанные минуты у клиента появится полноценная карта с номером, ПИН-кодом (устанавливается в приложении) и CVV. Ее можно сразу добавить в Apple Pay или Gpay и оплачивать покупки смартфоном как в обычных магазинах, так и в Сети», — говорится в релизе.

Еще одно обновление — переводы Me2me pull. Они позволяют собирать деньги со счетов, открытых в других банках. Например, клиенту нужно оплатить кредит в УБРиР, часть денег у него лежит в условном «Банке Б». Пользователь заходит в приложение, выбирает «Перевод по СБП» в разделе «Платежи» на главном экране и во всплывающем меню нажимает «Из другого банка через СБП». После этого выбирает нужный банк из списка. Важно: «Банк Б» должен быть также подключен к переводам Me2me pull.



В финучреждении поясняют, что ранее у пользователей мобильного банка была возможность только переводить средства по номеру в сторонние кредитные организации, подключенные к СБП. До конца года банк запланировал еще несколько релизов.