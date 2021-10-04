🔹 В России предлагают запретить кредитное страхование. С такой инициативой Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) намерена обратиться к ЦБ. Как показала проверка крупнейших банков на предмет продажи заемщикам страховок, все организации требовали приобрести эту услугу, которая может вести к существенным переплатам по долгу. В КонфОП считают, что сам формат, когда банк выступает в качестве агента страховой компании, располагает к дальнейшему распространению навязывания услуг. Только полный запрет на «токсичный», по мнению специалистов КонфОП, продукт может пресечь навязывание дорогой для потребителя услуги.

🔹 Минфин предложил вернуть НДС на апартаменты. Об этом сказано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В документе указана «отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве», заключенного в соответствии с законом о долевом строительстве 214-ФЗ.

🔹 Fingram: как получить компенсацию за родительскую плату в детском саду. Многие родители водят детей в детский сад, оплачивая уход за ними. Но не все знают, что государство позволяет вернуть часть уплаченных денег в виде компенсации. Как получить эту компенсацию — в новом выпуске Fingram.



🔹 Аналитики сообщили о рекордном объеме инвестиций в недвижимость России за девять месяцев. Объем инвестиций в недвижимость России с начала 2021 года достиг 265 млрд рублей, это максимальный показатель за всю историю современного рынка. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE. Драйвером продолжает оставаться сегмент жилой недвижимости, но его объем сокращается.

🔹 Россияне до конца года будут тратить доходы и сбережения, почти не увеличивая объем средств в банках. К такому выводу пришли аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». По их прогнозу, по итогам 2021 года объем средств населения в банках, несмотря на дальнейший рост ставок по вкладам, увеличится в лучшем случае на 2—3%.

