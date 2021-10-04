Александр Ложечкин присоединился к команде Райффайзенбанка в роли руководителя дирекции информационных технологий. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что он также войдет в правление Райффайзенбанка после одобрения его кандидатуры со стороны Банка России.

Среди приоритетных задач Ложечкина будет развитие IT-команды, расширение технологической составляющей бизнеса и дальнейшее усиление конкурентных преимуществ продуктов и сервисов банка, поясняют в «Райффайзене».

Александр Ложечкин — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, кандидат технических наук. Он работал в Amazon Web Services, где руководил международными командами архитекторов решений в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а до этого на протяжении почти 15 лет — в корпорации Microsoft, где возглавлял команду технических экспертов и IT-евангелистов сначала в России, а затем и в Центральной и Восточной Европе.



На позиции директора по информационным технологиям Ложечкин сменит Никиту Швецова, который продолжит свою карьеру за пределами группы RBI.