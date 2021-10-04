Ретейлеры «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в Московской области, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

В сентябре служба в лице своего подмосковного управления предписала ООО «Агроторг» и АО «Тандер», которые управляют соответствующими торговыми сетями, «прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары».

«После предупреждений Московского областного управления ФАС торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует», — констатируют антимонопольщики.

ФАС предписала «Магниту» и «Пятерочке» снизить цены на продукты в Подмосковье Федеральная антимонопольная служба предписала «Магниту» и «Пятерочке» снизить цены на продукты в Подмосковье, следует из сообщения на сайте ведомства. Как поясняют антимонопольщики, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях.

В сообщении подчеркивается, что ФАС продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания.



Напомним, что уже после подмосковного предупреждения «Пятерочка» получила предписание ФАС о снижении цен в Калмыкии.