В условиях стабильного усиления инфляции российские потребители предпочтут тратить и доходы, и сбережения, опасаясь еще большего их обесценения в будущем, поэтому наблюдавшийся в августе рост остатков на срочных счетах вряд ли станет устойчивой тенденцией в ближайшие месяцы, а доля средств на текущих и накопительных счетах останется стабильно высокой до конца года. Об этом пишет рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», уточняя, что, по его мнению, по итогам 2021 года объем средств населения в банках, несмотря на дальнейший рост ставок по вкладам, увеличится в лучшем случае на 2—3%.

Конец лета для банковской системы ознаменовался первым в этом году ростом объема средств во вкладах физических лиц, указывают в НКР. В августе граждане оставили на срочных счетах в банках на 103 млрд рублей больше, чем месяцем ранее (плюс 0,5%). При этом приток средств на срочные счета наблюдался у 132 кредитных организаций, это максимум с сентября прошлого года, когда их было 150. Отток же зафиксировал 161 банк, это минимум с начала года; еще в июне таких банков было 208.

Как указывают в НКР, совокупный прирост средств населения в августе составил всего 45 млрд рублей — существенно меньше, чем в июне и июле (123 млрд и 150 млрд рублей соответственно). Такая динамика обусловлена сокращением остатков на текущих и накопительных счетах (на 58 млрд рублей). Число кредитных организаций, столкнувшихся с оттоком, увеличилось со 126 в июне до 135 в июле и до 191 в августе. Отчасти это можно объяснить переводом денежных средств с накопительных счетов на срочные на фоне возвращения доходности к допандемийным значениям. Однако обороты по текущим счетам остаются стабильно высокими (порядка 30% год к году), что косвенно может свидетельствовать о низкой склонности граждан к накоплению на фоне высокой инфляции.

«Эксперт РА»: отток средств розничных клиентов наблюдался более чем у половины банков в августе Капитализация российского банковского сектора несколько улучшилась в августе, при этом более половины банков, привлекающих розничное фондирование, испытали его чистый отток. Об этих и других тенденциях августа 2021 года в банковской сфере говорится в аналитической записке рейтингового агентства «Эксперт РА».

По мнению НКР, если бы не 200 млрд рублей августовских социальных выплат, российские банки с высокой вероятностью зафиксировали бы сокращение объема средств населения.



До конца года ситуация на рынке вкладов существенно не улучшится: итоги августа не станут устойчивой тенденцией, а объем средств населения почти не изменится, считают в НКР. «Вряд ли переломит тренд и дальнейший рост ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой, — рассуждают аналитики. — Мы полагаем, что до конца года ключевая ставка вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-десятке банков — до 6,8—7% (6,33% на третью декаду сентября). При годовой инфляции выше 7% (как в сентябре) это означает, что реальная доходность большинства вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. В таких условиях граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен. Возросшая потребительская активность проявляется и в высокой динамике необеспеченного кредитования».

Таким образом, в НКР не ожидают заметного притока средств населения в банки до конца года. Скорее, речь будет идти о перемещении уже вложенных денег в срочные депозиты по мере повышения доходности, однако колебания общих сумм в банковской системе будут минимальны. По прогнозу НКР, остатки на счетах физлиц в банках (без учета эскроу) по итогам года увеличатся не более чем на 2—3% (4,2% в 2020 году).

ВТБ увидел радикальную смену тренда на рынке сбережений На российском рынке сбережений наблюдается радикальное изменение тренда. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, чей комментарий распространила пресс-служба банка.

«Полноценный разворот тренда на рынке вкладов возможен только в случае стабильного торможения инфляции, а также заметного ослабления роста потребительского кредитования. Мы не ожидаем, что такое развитие событий возможно ранее I квартала следующего года. По мнению НКР, потребительское кредитование сохранит высокие темпы роста до конца года, и очередное ужесточение правил выдачи необеспеченных кредитов с 1 октября не окажет существенного влияния. В таком случае возрастает вероятность третьего раунда повышения надбавок к коэффициентам риска, причем на этот раз они могут оказаться заметно более чувствительными для банков. Кроме того, Банку России может быть предоставлено право прямого количественного ограничения необеспеченного кредитования», — пишут аналитики.



«Тем не менее в долгосрочной перспективе вклады останутся основным инструментом сбережений для значительной части населения. Пусть растущие ставки и не стимулируют заметный приток новых вкладов, но они смогут стабилизировать объем средств на счетах. По мере замедления инфляции и повышения реальной доходности вкладов часть средств с текущих счетов вернется на срочные», — заключают в НКР.