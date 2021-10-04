В условиях стабильного усиления инфляции российские потребители предпочтут тратить и доходы, и сбережения, опасаясь еще большего их обесценения в будущем, поэтому наблюдавшийся в августе рост остатков на срочных счетах вряд ли станет устойчивой тенденцией в ближайшие месяцы, а доля средств на текущих и накопительных счетах останется стабильно высокой до конца года. Об этом пишет рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», уточняя, что, по его мнению, по итогам 2021 года объем средств населения в банках, несмотря на дальнейший рост ставок по вкладам, увеличится в лучшем случае на 2—3%.
Конец лета для банковской системы ознаменовался первым в этом году ростом объема средств во вкладах физических лиц, указывают в НКР. В августе граждане оставили на срочных счетах в банках на 103 млрд рублей больше, чем месяцем ранее (плюс 0,5%). При этом приток средств на срочные счета наблюдался у 132 кредитных организаций, это максимум с сентября прошлого года, когда их было 150. Отток же зафиксировал 161 банк, это минимум с начала года; еще в июне таких банков было 208.
Как указывают в НКР, совокупный прирост средств населения в августе составил всего 45 млрд рублей — существенно меньше, чем в июне и июле (123 млрд и 150 млрд рублей соответственно). Такая динамика обусловлена сокращением остатков на текущих и накопительных счетах (на 58 млрд рублей). Число кредитных организаций, столкнувшихся с оттоком, увеличилось со 126 в июне до 135 в июле и до 191 в августе. Отчасти это можно объяснить переводом денежных средств с накопительных счетов на срочные на фоне возвращения доходности к допандемийным значениям. Однако обороты по текущим счетам остаются стабильно высокими (порядка 30% год к году), что косвенно может свидетельствовать о низкой склонности граждан к накоплению на фоне высокой инфляции.
Капитализация российского банковского сектора несколько улучшилась в августе, при этом более половины банков, привлекающих розничное фондирование, испытали его чистый отток. Об этих и других тенденциях августа 2021 года в банковской сфере говорится в аналитической записке рейтингового агентства «Эксперт РА».
По мнению НКР, если бы не 200 млрд рублей августовских социальных выплат, российские банки с высокой вероятностью зафиксировали бы сокращение объема средств населения.
До конца года ситуация на рынке вкладов существенно не улучшится: итоги августа не станут устойчивой тенденцией, а объем средств населения почти не изменится, считают в НКР. «Вряд ли переломит тренд и дальнейший рост ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой, — рассуждают аналитики. — Мы полагаем, что до конца года ключевая ставка вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-десятке банков — до 6,8—7% (6,33% на третью декаду сентября). При годовой инфляции выше 7% (как в сентябре) это означает, что реальная доходность большинства вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. В таких условиях граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен. Возросшая потребительская активность проявляется и в высокой динамике необеспеченного кредитования».
Таким образом, в НКР не ожидают заметного притока средств населения в банки до конца года. Скорее, речь будет идти о перемещении уже вложенных денег в срочные депозиты по мере повышения доходности, однако колебания общих сумм в банковской системе будут минимальны. По прогнозу НКР, остатки на счетах физлиц в банках (без учета эскроу) по итогам года увеличатся не более чем на 2—3% (4,2% в 2020 году).
На российском рынке сбережений наблюдается радикальное изменение тренда. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, чей комментарий распространила пресс-служба банка.
«Полноценный разворот тренда на рынке вкладов возможен только в случае стабильного торможения инфляции, а также заметного ослабления роста потребительского кредитования. Мы не ожидаем, что такое развитие событий возможно ранее I квартала следующего года. По мнению НКР, потребительское кредитование сохранит высокие темпы роста до конца года, и очередное ужесточение правил выдачи необеспеченных кредитов с 1 октября не окажет существенного влияния. В таком случае возрастает вероятность третьего раунда повышения надбавок к коэффициентам риска, причем на этот раз они могут оказаться заметно более чувствительными для банков. Кроме того, Банку России может быть предоставлено право прямого количественного ограничения необеспеченного кредитования», — пишут аналитики.
«Тем не менее в долгосрочной перспективе вклады останутся основным инструментом сбережений для значительной части населения. Пусть растущие ставки и не стимулируют заметный приток новых вкладов, но они смогут стабилизировать объем средств на счетах. По мере замедления инфляции и повышения реальной доходности вкладов часть средств с текущих счетов вернется на срочные», — заключают в НКР.