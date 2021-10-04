Банк «Зенит» повысил доходность сезонных вкладов на 0,2 процентного пункта. Изменения коснулись, в частности, депозитов «Доход в ЗЕНИТе» и «Баланс». Максимальная процентная ставка выросла до 7% годовых, уточняется в сообщении финучреждения.

Так, депозит «Доход в ЗЕНИТе» можно оформить по ставке 7% годовых на 700 дней. При досрочном расторжении договора с 351-го дня действует ставка 5% годовых. Для открытия достаточно 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При открытии вклада «Баланс» в мобильном приложении «Зенит Онлайн» ставка составит 6,77% годовых (при капитализации процентов), указывают в банке. Такая же ставка действует для пенсионеров или при покупке коробочных продуктов в случае обращения в офис банка. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок составляет 400 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (с капитализацией) либо на текущий или карточный счет.



По продуктам возможна пролонгация на условиях депозита «Высокий доход». Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены.