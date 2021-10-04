Банки подали заявки на право выдачи семейной ипотеки на 1,27 трлн рублей, превысив доступный лимит на 42%, пишет РБК со ссылкой на оценку «ДОМ.РФ», уточнив, что более 75% новых объемов получили СберБанк и ВТБ. Спрос на программу вырос после расширения круга получателей.

По словам управляющего директора «ДОМ.РФ» Алексея Ниденса, лимиты на кредитование для банков были увеличены «на принципах пропорционального распределения». В результате распределения девять крупнейших банков — участников программы получили лишь по 70% от запрашиваемых сумм, следует из данных «ДОМ.РФ».

СберБанк, подавший заявку на 700 млрд рублей, получил лимит 491,9 млрд рублей, ВТБ — 186,6 млрд рублей вместо запрашиваемых 265,5 млрд рублей, Альфа-Банк — 80,3 млрд рублей вместо 114,2 млрд рублей. «Открытие» получило дополнительные 33,1 млрд рублей при запросе 47,2 млрд рублей, Промсвязьбанк — 12,7 млрд рублей вместо 18 млрд рублей, Росбанк — 11,7 млрд рублей вместо 16 млрд рублей, а «Уралсиб» — 6,8 млрд рублей вместо 9,6 млрд рублей. Газпромбанк и Абсолют Банк не обращались в «ДОМ.РФ» за увеличением лимитов по семейной ипотеке.

Из 11 крупнейших банков только четыре игрока — СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» — увеличили доли в совокупном лимите. Удельный вес «Сбера» вырос на 14,4 процентного пункта, до 42,58%. Доля ВТБ превысила 20% (плюс 1,03 п. п.), Альфа-Банк увеличил долю до 7,37% (плюс 1,89 п. п.), а «Открытие» — до 2,83% (плюс 1,01 п. п.).

Активность игроков Ниденс связывает со значительным потенциалом программы. «До расширения условий в рамках семейной ипотеки оформлялось порядка 7 тысяч ипотечных кредитов в месяц. Уже в августе банки выдали более 9 тысяч кредитов, прогнозируем дальнейшее увеличение спроса, на наш взгляд, среднемесячная выдача достигнет 12 тысяч уже в ноябре», — оценил он.

Опрошенные банки — участники программы в целом удовлетворительно оценивают результат распределения лимитов по семейной ипотеке. Это следует из ответов представителей банка «ДОМ.РФ», Россельхозбанка, Альфа-Банка и ВТБ. «Мы ожидали такого решения, лимит был равномерно распределен среди участников программы», — пояснил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.