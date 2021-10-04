Банк России вынес постановления о привлечении банка «Открытие» и МТС Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована в понедельник на сайте регулятора.

Оба постановления от 4 октября 2021 года вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Назначены административные штрафы, при этом документы еще не вступили в законную силу.

Информация ЦБ не содержит указаний на то, адресованы штрафы юридическим или должностным лицам. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.



Позже в понедельник ЦБ сообщил о привлечении микрофинансовой компании «Мани Мен» к административной ответственности по части 6 статьи 15.26.1 КоАП («Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности»). В части 6 указанной статьи речь идет о «непредставлении или несвоевременном представлении микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй». Постановление от 4 октября также пока не вступило в силу.

Не уточняется и объект назначенного в этой связи штрафа — должностное или юридическое лицо. Штраф для должностного лица за указанное нарушение может составлять от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлица — от 30 тыс. до 50 тыс.



В МТС Банке, комментируя публикацию ЦБ, подчеркнули, что кредитная организация неукоснительно соблюдает все требования законодательства РФ. «Банк не запрашивает кредитные истории граждан без их ведома. Запросы в БКИ идут только по тем гражданам, которые сами обращаются в МТС Банк через цифровые каналы», — сообщила пресс-служба финучреждения.

«Банк предоставил клиентам упрощенную процедуру для быстрого и удобного оформления кредитов через цифровые каналы. В связи с чем регулятор обратил внимание банка, что таким образом невозможно подтвердить факт получения от клиента согласия на запрос его кредитной истории в БКИ. МТС Банк вносит необходимые изменения в процесс оформления кредитных заявок и планирует усовершенствовать технологию до конца 2021 года. При этом обязательно будут учтены все требования законодательства и регулятора», — пояснили в МТС Банке.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.