На Московской бирже начались торги долларовыми еврооблигациями Московского Кредитного Банка. Об этом сообщили в понедельник в МКБ.
Банк напоминает, что в сентябре этого года разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов США. Купонный период составляет шесть месяцев. Ставка купона установлена на уровне 3,875% годовых.
Торговый код бумаги на бирже — CBOM-26 USD.
В МКБ подчеркивают, что «инструмент подходит как институциональным, так и частным инвесторам из-за небольшого размера минимального лота, достаточно высокой доходности в 4,14% при дюрации 4,5 года и высокого кредитного рейтинга облигаций».
«Банк размещает еврооблигации на Московской бирже, чтобы у розничных инвесторов стало больше доступных инструментов, с которыми они смогут работать. Минимальная стоимость торгового лота обычно начинается с сотен тысяч долларов, что ограничивает возможности многих из участников финансовых рынков. Минимальный торговый лот данных еврооблигаций составил 1 тысячу долларов, что вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. Спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов США», — комментирует руководитель подразделения «МКБ Инвестиции» Максим Малетин.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.07.2019
погашение
|Купить
|
Башнефть-4-об
Башнефть
|
21.29%
|
08.02.2019
погашение
|Купить