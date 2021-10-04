На Московской бирже начались торги долларовыми еврооблигациями Московского Кредитного Банка. Об этом сообщили в понедельник в МКБ.

Банк напоминает, что в сентябре этого года разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов США. Купонный период составляет шесть месяцев. Ставка купона установлена на уровне 3,875% годовых.

Торговый код бумаги на бирже — CBOM-26 USD.

В МКБ подчеркивают, что «инструмент подходит как институциональным, так и частным инвесторам из-за небольшого размера минимального лота, достаточно высокой доходности в 4,14% при дюрации 4,5 года и высокого кредитного рейтинга облигаций».



«Банк размещает еврооблигации на Московской бирже, чтобы у розничных инвесторов стало больше доступных инструментов, с которыми они смогут работать. Минимальная стоимость торгового лота обычно начинается с сотен тысяч долларов, что ограничивает возможности многих из участников финансовых рынков. Минимальный торговый лот данных еврооблигаций составил 1 тысячу долларов, что вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. Спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов США», — комментирует руководитель подразделения «МКБ Инвестиции» Максим Малетин.