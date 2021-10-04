ВТБ предлагает возможность взять кредит на квартиру в новостройке без страхования жизни и здоровья.

Как уточняют в банке, льготные условия будут действовать в течение первого года после заключения ипотечной сделки и не повлекут за собой повышения ставки, а по окончании указанного срока клиенты продолжат обслуживать кредит по стандартным условиям ВТБ.



«В рамках акции мы даем клиентам возможность тратить меньше в момент покупки жилья. Ипотечную сделку можно провести без дополнительных расходов. Ставка по кредиту будет ниже на 1 процентный пункт, что аналогично условиям с комплексным страхованием. Обязательными для сделки остаются только госпошлина за регистрацию и выбранный клиентом способ взаиморасчетов с компанией-застройщиком. В среднем это позволит заемщикам сэкономить 20 тысяч рублей. Предложение действует до конца октября», — комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.