Москва во II квартале 2021 года поднялась еще на две строчки в мировом рейтинге городов по темпам роста цен на жилье, заняв пятое место с ростом цен на 28,8%. За год российская столица переместилась в рейтинге на 87 позиций — с 92-го места. Такие данные приводятся в ежеквартальном исследовании Global Residential Cities Index, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank и имеющемся в распоряжении РБК .

Индекс отслеживает изменение средней стоимости жилья всех сегментов в 150 городах по всему миру в местной валюте на основе официальной статистики.

Санкт-Петербург по-прежнему входит в топ-10, но занимает восьмое место (плюс 26,7%) после пятого в прошлом году (плюс 16,2%).

«Во втором квартале 2021 года еще сохранялось влияние факторов 2020 года, тем не менее на московском рынке наметился ряд изменений. Если до недавнего времени существенную динамику цен как на первичном, так и на вторичном рынке компенсировали комфортные ипотечные ставки, то начавшийся весной период ужесточения денежно-кредитной политики должен несколько охладить ситуацию. В большей степени это проявится в следующих периодах», — говорит управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

Во II квартале первое место в рейтинге по росту цен на жилье занял канадский Галифакс. Жилье в этом городе подорожало на 30,8%. На втором месте расположился турецкий Измир (30%), на третьей позиции — южнокорейский Сеул (30%). Четвертое место занял американский город Финикс (29,3%).



Средний годовой рост цен в 150 проанализированных городах составил 9,8%. Увеличение показателя было зафиксировано в 139 городах. В 38% (57 из 150 городов) отмечается двузначный рост цен на жилье.