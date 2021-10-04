Заявки на получение инфраструктурных кредитов на 1,1 трлн рублей подали 82 региона, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Нам поступили заявки от 82 субъектов РФ на 1,1 триллиона рублей, что более чем в два раза превышает установленные лимиты. Это говорит об очень емком потенциале развития разных сфер инфраструктуры и связано с высокими темпами строительства нового жилья и реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда», — цитирует Хуснуллина его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в рамках установленных лимитов для регионов на рассмотрение прав комиссии по региональному развитию поступили заявки в объеме 485,4 млрд рублей. Выдачу остальных 623,7 млрд рублей для 35 субъектов планируется рассмотреть на конкурсном отборе.

Уточняется, что к октябрю были одобрены проекты 31 субъекта, на которые выделят около 205,8 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Хуснуллин пояснил, что сейчас Кабмин прорабатывает вопрос финансирования продления программы.