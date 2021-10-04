Заявки на получение инфраструктурных кредитов на 1,1 трлн рублей подали 82 региона, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Нам поступили заявки от 82 субъектов РФ на 1,1 триллиона рублей, что более чем в два раза превышает установленные лимиты. Это говорит об очень емком потенциале развития разных сфер инфраструктуры и связано с высокими темпами строительства нового жилья и реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда», — цитирует Хуснуллина его пресс-служба.
В сообщении отмечается, что в рамках установленных лимитов для регионов на рассмотрение прав комиссии по региональному развитию поступили заявки в объеме 485,4 млрд рублей. Выдачу остальных 623,7 млрд рублей для 35 субъектов планируется рассмотреть на конкурсном отборе.
Уточняется, что к октябрю были одобрены проекты 31 субъекта, на которые выделят около 205,8 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Хуснуллин пояснил, что сейчас Кабмин прорабатывает вопрос финансирования продления программы.
Ряд регионов выразил неудовлетворенность выделенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и планирует направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службы правительств субъектов.